Wisła Kraków. Oto skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Rakowem Częstochowa Bartosz Karcz

Kilku piłkarzy, którzy leczyli kontuzje, będzie już do dyspozycji trenera Adriana Guli na mecz z Rakowem Częstochowa, który zaplanowano na niedzielę 8 sierpnia, na godz. 17.30. Ze składu wypadł jednak Gieorgij Żukow, który złamał rękę w meczu z SSC Napoli i musiał przejść zabieg. To właśnie pomysł na zastąpienie Kazacha musiał znaleźć przede wszystkim słowacki trener. Można się też było zastanawiać kogo do bramki wstawi szkoleniowiec Wisły. Młodziutkiego Mikołaja Biegańskiego czy dopiero co zakontraktowanego Pawła Kieszka?