Wisła Kraków. Piotr Piecuch: Chcemy wrócić do podstaw

- Jak wygląda w Wiśle Kraków krajobraz po spadku koszykarzy z I ligi?

- Na pewno opuści nas trochę chłopaków. Poczuli smak I ligi i chcą w niej grać. A skoro wypromowali się, to dostali oferty i trudno im się dziwić, że chcą się rozwijać. Z tego, co wiem, to Michał Chrabota trafi do WKK Wrocław. Rafał Zgłobicki również ma oferty z I ligi. Maciek Maj zostanie w Krakowie, ale nie u nas. Chcemy natomiast zatrzymać Dominika Krakowiaka i Artura Włodarczyka. Wracają do nas nasi wychowankowie Maksymilian Jakubek i Mateusz Nowacki. Reszta drużyny to będzie młodzież, bo mamy wielu zdolnych chłopaków, a po poprzednim sezonie, gdy sparzyliśmy się dość mocno jeśli chodzi głównie o sprawy organizacyjne, teraz chcemy wrócić do podstaw. Przede wszystkim finansowych. Jeśli nie zbierzemy grupy sponsorów, osób, firm, które zapewnią nam stabilizację, to nie ma co się porywać z motyką na słońce.