Wisła Kraków przedłużyła umowę z kolejnym sponsorem

Współpraca z firmą CASS Construction and Steel Structures została przez Wisłę nawiązana w maju, choć rozmowy trwały o wiele wcześniej. To właśnie ten partner pomógł w opłaceniu zgrupowania piłkarzy w Arłamowie przed powrotem drużyny do rozgrywek ligowych po pandemii.

Już wtedy prezes zarządu CASS Construction and Steel Structures Grzegorz Krupa mówił nam, że rozważa zwiększenie wsparcia Wisły. Teraz staje się to faktem, bo wejście na spodenki oraz inne nośniki reklamowe, wykorzystywane przez klub z ul. Reymonta, świadczą o tym, że współpraca układa się dobrze.