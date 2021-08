Wisła Kraków przedłużyła umowę ze Stowarzyszeniem Socios

W Wiśle nie kryją zadowolenia z podpisania kolejnej umowy z Socios. - To już ostatnia duża umowa na ten sezon - mówi prezes Dawid Błaszczykowski. - Wyjątkowe w niej jest to, że podpisaliśmy ją z naszymi wspaniałymi kibicami, a doskonale wiemy, jaką stanowią oni siłę. Wiele razy to udowadniali, gdy wspierali klub leżący na łopatkach.

Błaszczykowski zachęcał kibiców do wstępowania do Socios, zdradzając m.in., że w nowym sklepie, który zostanie otwarty do końca roku, członkowie tego Stowarzyszenia otrzymają 8-10 procent zniżek na produkty. Nie ma w tym zresztą przypadku, bo Socios wsparli i ten projekt, przekazując 300 tysięcy na budowę sklepu. - To Stowarzyszenie to ewenement nie tylko w skali kraju, ale całej Europy - podkreśla Błaszczykowski.