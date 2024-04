Wisła Kraków. Rezerwy „Białej Gwiazdy” tracą dwa punkty w starciu z BKS-em Bochnia

Od pierwszych minut sporą przewagę miała Wisła II. Bochnianie cofnęli się do głębokiej defensywy i ustawiając się blisko siebie dość dobrze zamykali dostęp do swojej bramki. Sami nastawiali się głównie na kontry, ale w 21 min pokazali, że potrafią też założyć skuteczny pressing. Naciskany Karol Dziedzic stracił piłkę przed swoim polem karnym. Szybko poszło podanie do Mariusza Łyducha, który nie miał już problemów z oddaniem precyzyjnego strzału. Piłka wpadła przy słupku do siatki i goście objęli prowadzenie.

Wiślacy ruszyli do odrabiania strat. Cały czas mieli sporą przewagę. W 27 min z dystansu mocno strzelał Marc Grau. Pomylił się nieznacznie. W 36 min po rzucie rożnym mieliśmy ogromne zamieszanie w polu karnym BKS-u. Strzelał m.in. Marc Grau, ale bochnianie szczęśliwie blokowali wiślaków i obronili się przed stratą gola. Dwie minuty później nie mieli już tyle szczęścia. Wisła długo rozgrywała piłkę, w końcu Marc Grau prostopadle podał do Mateusza Stanka, a ten pewnym strzałem z pola karnego wyrównał stan meczu.