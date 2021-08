Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” w Łęcznej Bartosz Karcz

Wisła Kraków zagrała bardzo dobry mecz z Górnikiem Łęczna. Już nawet nie chodzi o to, że wygrała 3:1 to spotkanie, ale w jakim stylu to uczyniła. Z tego meczu można wyciągnąć kilka wniosków i w większości są one pozytywne. Prezentujemy je w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.