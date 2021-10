Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” w Płocku Bartosz Karcz

To był kolejny mecz, w którym piłkarze Wisły Kraków nie byli w stanie nie tylko nie wywalczyć choćby jednego punktu, ale nawet strzelić bramki. To był kolejny mecz, po którym kibice „Białej Gwiazdy” mogą być nie tyle smutni po porażce, co po prostu wkurzeni na swoich zawodników. Wnioski, jakie można wyciągnąć po przegranej Wisły Kraków 0:2 z Wisłą Płock prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.