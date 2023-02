Wisła Kraków. Wnioski przed startem sezonu „Białej Gwiazdy” Bartosz Karcz

Wisła Kraków praktycznie zakończyła przygotowania do sezonu. Obecny tydzień to już bowiem klasyczne podejście pod ligowy mecz na koniec tygodnia, który krakowianie rozegrają w piątek o godz. 20.30 z Resovią. Przebudowany zespół „Białej Gwiazdy” wkrótce rozpocznie walkę o awans do ekstraklasy, a choć straty po jesieni są duże, to przy ul. Reymonta nie tracą wiary, że cel zostanie wykonany. My przed startem ligi przygotowaliśmy zestaw wniosków po okresie przygotowawczym, bo też okres między ostatnim meczem w 2022 roku a pierwszym w 2023 był w Wiśle bardzo burzliwy.