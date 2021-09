Wisła Kraków. Yaw Yeboah wszedł z ławki. Ghana ograła Etiopię

Prowadzenie dla Ghany uzyskał w Mubarak Wakaso. To piłkarz, który na co dzień gra w Chinach w Shenzhen. Yeboah na boisku pojawił się w 69 min, zmieniając Kamala Deena Sulemanę, grającego w Rennes. Więcej goli w tym meczu już nie padło i zakończył się on wynikiem 1:0, dającym Ghanie prowadzenie w grupie G, afrykańskich eliminacji.

W kolejnym meczu Ghana zagra na wyjeździe. 7 września zmierzy się z Republiką Południowej Afryki.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o Wiśle Kraków

EKSTRAKLASA 2021-22: WYNIKI, TABELA, TERMINARZ