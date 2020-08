Wisła Kraków. Zobacz kibiców „Białej Gwiazdy” na meczu ze Śląskiem Wrocław [ZDJĘCIA]

Zanim jednak ją zaprezentowali, na początku meczu z trybun popłynęło głośne: Piłka nożna dla kibiców! A później mieliśmy dziesięć minut bez dopingu, co miało być protestem przeciwko brakowi możliwości wyjazdów na mecze dla kibiców.

Ograniczenia zostały zwiększone w tygodniu, gdy Kraków trafił do żółtej strefy w związku z sytuacją pandemiczną. Wcześniej Wisła przygotowywała się na przyjęcie nawet 16 tysięcy kibiców. Ci, którzy w sobotę zjawili się na stadionie, jak zwykle gorącym dopingiem starali się pomóc drużynie „Białej Gwiazdy”. Kibice Wisły przygotowali również specjalną oprawę. Na płocie powiesili transparent, na którym napisali „Nowy sezon, starzy my - znów będziemy robić dym!”

Gdy doping już się pojawił, kibice zaprezentowali wspomnianą oprawę, której elementem były - prócz wspomnianego transparentu - sektorówka, podniesiona na linkach namalowana oprawa oraz odpalone race i świece dymne.

A później mieliśmy już cały czas głośny doping do samego końca. Dopiero po zakończeniu spotkania kibice dali nieco wyraz swojej frustracji na to, co zaprezentowała drużyna.

