Wiślanie Jaśkowice - Podhale Nowy Targ. Nieprawdopodobne emocje, bramkarz bohaterem

Bohaterem został bramkarz Podhala Dariusz Krzysztofek, który najpierw obronił karnego, strzelanego przez Sebastiana Ropka, a potem wykorzystał „jedenastkę”, pokonując swojego adwersarza sprzed kilkunastu sekund.

W półfinale spotkali się dwaj trzecioligowcy. Wiślanie w rozgrywkach spisują się świetnie, za to Podhale walczy o utrzymanie i to jest dla niego najważniejsze, a gra w Pucharze polski to dla niego bonus.

Finał zostanie rozegrany 4 czerwca na stadionie Garbarni, a przeciwnikiem Podhala będzie Beskid Andrychów.

W 6 min Stachera wpadł w pole karne, chciał efektownie zmieścić piłkę w „okienku”, ale posłał piłkę obok spojenia. 6 min później znów zaatakował Stachera, ale jego strzał został zablokowany i wywalczył tylko róg. Po nim uderzał Adisa i Krzysztofem musiał się wykazać, by wybić piłkę na korner. Goście rzadko atakowali, ale dobrą sytuację mieli w 24 min po zamieszaniu w polu karnym gospodarzy – uderzał Sobuś, ale pomylił się znacznie.