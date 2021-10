Wiślanie po dużych zmianach. "Budowałem drużynę na pierwszą trójkę. Z założeniem, żeby się nie denerwować"

Przebudowa miała podłoże ekonomiczne, ale też racjonalne - było jasne, że skoro w tej lidze zameldowała się Wieczysta, to 1. miejsce jest zarezerwowane dla niej i pozostałe kluby nawet solidnymi wzmocnieniami tego nie zmienią. Z drugiej jednak strony - to nie jest sezon, który można potraktować na pół gwizdka. Wręcz przeciwnie, to sezon turbowymagający. Dla tych wszystkich, którzy w przyszłym sezonie chcą znaleźć się w nowej, jednogrupowej małopolskiej IV lidze. Aby się do niej zakwalifikować, trzeba zająć przynajmniej 8. miejsce.