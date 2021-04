Wszystko o tym, jak seks postrzegają młode kobiety w serialu Netfliksa - "Sexify"

Pomysł na nowy polski serial trafił do Netfliksa za pośrednictwem Agaty Gerc i Jana Kwiecińskiego z firmy producenckiej Akson Studio. Para autorów przedstawiła swój projekt – i zainteresowała rodzimy oddział amerykańskiego serwisu. Potem rozpoczęły się prace nad scenariuszem, do których pozyskano bardziej doświadczonych twórców - Agatę Kośmider i Małgorzatę Biedrońską. Zdjęcia ruszyły wiosną zeszłego roku, ale zostały niespodziewanie przerwane przez lockdown. Ekipa wróciła na plan latem i dokończyła prace wczesną jesienią.

- Punktem wyjścia jest oczywiście odkrywanie seksualności, ale przede wszystkim to historia o przyjaźni, dorastaniu w poczuciu pewności siebie jako kobieta. To serial o odkrywaniu kobiecości, swojego kobiecego „ja”. Oczywiście, w „Sexify” pojawiają się także inne wątki - relacji rodzinnych, ambicji, spełniania marzeń czy dążenia do celu. Serial pokazuje, jak wygląda dziś świat młodych ludzi – mówi dyrektor ds. lokalnych seriali oryginalnych w Netfliksie w serwisie Wirtualna Polska.