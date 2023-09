Wybory parlamentarne 2023 w Krakowie. Najważniejsze informacje i kalendarium 15.10.2023

Wniosek o zmianę miejsca głosowania Wyborca czasowo przebywający w Krakowie w dniu wyborów, może wziąć udział w głosowaniu w Krakowie jeżeli złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek należy złożyć w okresie od 1 września do 12 października 2023 r. do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej komisji obwodowej na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim - wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć w okresie od 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r.

Podobnie wyborca, który w dniu wyborów chce głosować na terenie Krakowa, a nie jest na jego terenie zameldowany na pobyt stały oraz nie dopisał się do spisu wyborców, powinien do dowolnie wybranego urzędu gminy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Praca w Obwodowych Komisjach Wyborczych

Komisarz Wyborczy w Krakowie do 31 sierpnia dokona aktualizacji podziału Miasta na stałe obwody głosowania. Zmianie ulegnie: liczba komisji, ich numeracja, a w nielicznych przypadkach także lokalizacja. Kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Krakowie należy zatem zgłaszać do komitetów wyborczych po tej dacie, nie później niż do 15 września.

W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, Komisarz Wyborczy dokonuje uzupełnienia składu komisji spośród zgłoszeń dokonanych indywidualnie przez kandydatów. Ewentualnego zgłoszenia swojej kandydatury można dokonać bezpośrednio do Komisarza Wyborczego lub za pośrednictwem Urzędu Miasta Krakowa. Urząd będzie przyjmował zgłoszenia pod koniec sierpnia.

Do 2 października będą przyjmowane zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.