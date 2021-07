Wyburzanie charakterystycznego czerwonego biurowca w Łagiewnikach. Wkrótce powstanie tu wielkie centrum biurowe?

FLESZ - Co Polacy robili w trakcie pandemii. Naukowcy zbadali nasz styl życia

W 2018 roku wyburzone zostały zabudowania poprzemysłowe w kwartale pomiędzy Wadowicką i Tischnera. Wtedy zostało także wydane pozwolenie na rozbiórkę budynku dawnego Elbudu, starego biurowca, który starszym krakowianom kojarzy się z giełdą komputerową działającą tam w latach 90. XX wieku. Budynek wyburzono pod koniec 2019 roku. Teraz wyburzany jest ostatni stary budynek, czyli charakterystyczny czerwony biurowiec.

Teren pomiędzy ulicami Łagiewnicką, Tischnera i Wadowicką to blisko 9 hektarów. Wzdłuż Tischnera i do Łagiewnickiej, swego czasu ciągnął się krajobraz, który mógłby posłużyć za scenografię do filmu postapokaliptycznego. Hala produkcyjna, hala malarni, estakady pod suwnice, hala ocynkowni, magazyn stalowy i pawilon portierni - od wielu lat nieużywane, zniszczone, pordzewiałe i porośnięte roślinnością. W 2018 roku znikły na dobre.