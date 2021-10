Wypadki w Krakowie 26.10.2021, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie trzeba uważać?

Wypadki na drogach w Krakowie i w okolicy - 26.10.2021

Kompania III on tour. Wczoraj, funkcjonariusze krakowskiego Oddziału Prewencji Policji, wspólnie z kilkoma innymi pododdziałami z kraju, wspierali garnizon łódzki w zabezpieczeniu piłkarskich derbów Łodzi. Dziś mundurowi kompanii prewencji III wyruszyli pełnić służbę na wschodniej granicy w powiecie sokólskim. To jak wyglądało wczorajsze zabezpieczenie można zobaczyć w materiale ©Polish Emergency Videos / Łowicz 112 👉 https://www.youtube.com/watch?v=-TNPtnEV2xM&t=4s

25 października, po północy, w Zabierzowie doszło do pożaru parterowego budynku mieszkalnego. Przybyłe na miejsce, pierwsze zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej, zastały rozwinięty pożar domu. Płomienie objęły całkowicie dach. Wewnątrz znajdował się poszkodowany lokator, którego strażacy ewakuowali, a następnie, do czasu przybycia zespołu PRM, ratownik medyczny PSP udzielił mężczyźnie pierwszej pomocy. Po wdrożeniu medycznych czynności ratunkowych, mężczyzna został ambulansem przez ZRM przetransportowany do szpitala. Siły i Środki: JRG-1 PSP Kraków 300-90 - SLRr Mercedes wraz z oficerem operacyjnym SKKM JRG 3 Kraków 303-21 - GBARt 3/24 Renault 303-25 - GCBARt 5/32 MAN 303-51 - SCD-42 Iveco OSP KSRG Kobylany 339-93 - GBARt 3/23 MAN OSP Bolechowice 337-58 - GBA 2,5/16 Star OSP Zabierzów 339-91 - GBARt 3,5/27 Iveco OSP Więckowice 327-48 - GBA 2/16 MAN SP ZOZ Krakowskie Pogotowie Ratunkowe ZRM K01-07 MS Zabierzów Załoga KP Zabierzów Pogotowie Energetyczne.

Wiatr przewrócił ciężarówkę, kierowca nie żyje. Jest nagranie z wypadku