Wysyp nielegalnej amunicji na lotnisku w Krakowie. Nowa moda: na nabój jako pamiątka ze wschodu Piotr Rąpalski

W walizce 36-letniej Ukrainki lecącej do Londynu zostały znalezione 2 szt. amunicji ostrej kaliber 9 mm Makarov. Z kolei do Tel Awiwu chciał lecieć 20-letni obywatel USA, w którego bagażu podręcznym odkryto 1 szt. amunicji ostrej kaliber 5.56 mm. Natomiast na odlot samolotu do Pragi zgłosił się 25-letni obywatel Ukrainy, w którego walizce ujawniono 3 szt. amunicji ostrej o kalibrze 5,45 mm. W bagażu 37-letniego Polaka wybierającego się do Włoch (Bari), wykryto 1 szt. amunicji ostrej kaliber 7,62 mm...