Youtuber IShowSpeed w Krakowie. Kilkutysięczny tłum na Grodzkiej oszalał! Potem była akcja w lokalu sponsora Wieczystej

Jeden z najsławniejszych youtuberów świata odwiedził Kraków. W niedzielny wieczór IShowSpeed zrobił sobie rundkę po lokalach na Grodzkiej. Podążał za nim kilkutysięczny tłum fanów i oczywiście ochrona. Były wspólne zdjęcia, szybkie wymiany zdań, zbijanie piątek. Ogólnie dziki szał! Gdy youtuber wydostał się z gęstego tłumu i wsiadł do samochodu, młodzi fani biegli za nim ulicą Franciszkańską. Podczas szybkiej akcji w centrum Krakowa na kanale youtube śledziło go ponad 230 tys. użytkowników. Jego kanał miał 25 mln obserwujących, ale to się zmieniło właśnie w Krakowie...

IShowSpeed w Krakowie

Liczba subskrybentów kanału IShowSpeed w czasie transmisji zaczęła gwałtownie rosnąć i była bliska 26 mln. "To jest szaleństwo. Kocham Polskę! Jeśli będzie 26 mln wracam tu za rok i poślubię Polkę. I tego samego dnia się rozwiodę" - krzyczał jadą już w aucie po "zwiedzaniu" Krakowa znany youtuber. Jego przewodnikami po mieście byli polscy influencerzy, Pasut i Wojtek Gola. Wiele biegnących za samochodem osób pukało w szybkę pojazdu, na co gwiazda internetu odpowiadała krzykiem, by tak nie robić. W sieci komentarze pod transmisją przewijały się z zawrotną prędkością - ludzie komentowali wizytę.

Wiele osób w komentarzach pisało "Budda", "Zadzwoń do Buddy". Youtuber mocno zdziwiony pytał kto to jest? To oczywiście jeden z najbardziej rozpoznawalnych youtuberów z Polski, który w naszym kraju ma mnóstwo fanów. Jego kanał subskrybowało 2,3 mln użytkowników internetu. I showspeed po tym jak wytłumaczono mu kim jest Budda poprosił, by do niego zadzwonić. Nie wyklucza się zatem spotkania obu youtuberów.

IShowSpeed w Hali Forum, lokalu Wojciecha Kwietnia

Cała ekipa udała się wylądowała w dawnym hotelu Forum. IShowSpeed w emocjach śledził jak rośnie liczba jego fanów, którzy subskrybowali jego kanał... A znalazł się w Hali Forum - lokalu należącym do Wojciecha Kwietnia, sponsora Wieczystej Kraków. W pewnym momencie przebiegł przez lokal, wybiegł do ludzi znajdujących się na zewnątrz - obok znajdującej się tam teraz strefy kibica. Transmisję na YouTube w szczytowym momencie oglądało 310 tysięcy osób. Trwało to wszystko do 22.30, w końcu IShowSpeed, przedzierając się przez tłum, dotarł do auta, zajął miejsce na tylnej kanapie i transmisja z Krakowa się zakończyła.

IShowSpeed - kim jest?

IShowSpeed to właścicie Darren Watkins Jr. urodzony w 2005 roku w Cincinnati (USA). Amerykański youtuber, streamer i raper. Zaczął transmitować w 2019 roku. Stał się znany w 2021 roku po tym, jak jego grono fanów zaczęło publikować na TikToku filmy przedstawiające jego często brutalne zachowanie podczas transmisji na żywo w stosunku do gier i graczy. Jego wybuchy skutkowały banami na platformie streamingowej Twitch i grze wideo Valorant. W lipcu 2022 roku jego mieszkanie prawie się zapaliło po tym, jak odpalił w nim fajerwerki.

W sierpniu 2021 roku wydał singiel „Dooty Booty”. Po przesłaniu piosenka szybko stała się popularna na YouTube i innych portalach społecznościowych, takich jak TikTok. W listopadzie tego samego roku wydał singiel „Shake”, który uzyskał ponad 161 milionów wyświetleń na YouTube. W 2022 roku wydał piosenki „Ronaldo (Sewey)” i „World Cup”; drugi z utworów napisał na cześć Mistrzostw Świata 2022. W grudniu 2022 na 12. gali rozdania Streamy Awards zdobył nagrodę w kategorii Breakout Streamer. 17 czerwca 2023 po wielu próbach spotkania się i zainicjowaniu spotkania przez portugalskiego piłkarza Rafaela Leão, spotkał się ze swoim idolem Cristiano Ronaldo. Wydarzenie to odbiło się szerokim rozgłosem w mediach

