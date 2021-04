Z okazji setnych urodzin Stanisław Lem zostanie uhonorowany w kosmosie

We wrześniu 2021 roku przypada stulecie urodzin Stanisława Lema – pisarza, futurologa i filozofa, którego książki przetłumaczono na 45 języków i sprzedano w milionach egzemplarzy. Cały rok wypełnią rozmaite spotkania i aktywności poświęcone pisarzowi, koordynowane przez KBF, Wydawnictwo Literackie i portal Lem.pl. Jednym z wydarzeń będzie uhonorowanie pisarza w przestrzeni kosmicznej.

23 kwietnia, punktualnie o 11:49 czasu polskiego, z przylądka Canaveral wystartowała rakieta Falcon 9. Na jej pokładzie znalazła się czwórka astronautów: 53-letni dowódca misji Shane Kimbrough i 49-letnia pilotka Megan McArthur to astronauci NASA, astronauta Japońskiej Agencji Kosmicznej JAXA 52-letni Akihiko Hoshide i specjalista misji z Europejskiej Agencji Kosmicznej 43-letni Francuz Thomas Pesquet.

"Kiedy już pilot ułożył się na fotelu, miał po obu bokach cztery rękojeści główne reaktora i sterowniczych dysz odchylających, trzy awaryjne, sześć dźwigni małego pilotażu, pokrętła rozruchu i biegu jałowego oraz regulator mocy, ciągu, przedmuchu dysz, a nad samą podłogą - wielkie szprychowe kółko aparatury klimatyzacyjnej, tlenowej, rączkę instalacji przeciwpożarowej, wyrzutni reaktora (gdyby rozpoczęła się w nim reakcja łańcuchowa nie kontrolowana), linkę z pętlą, przymocowaną do wierzchu szafki z termosami i jedzeniem, pod stopami zaś - wymoszczone miękko i opatrzone strzemiennymi pętlicami pedały hamownic i bezpiecznik wyrzutowy, którego naciśnięcie (pierwej trzeba było nogą rozbić jego kołpak i pchnąć go do przodu) wyrzucało pęcherz razem z fotelem i pilotem oraz wylatującymi za nim strunami spadochronu pierścienno–wstęgowego." - tak o podróżach kosmicznych pisał Lem w "Opowieści o pilocie Pirxie".