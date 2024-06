Zaczęły się ulewy w Małopolsce. Są pierwsze zalane posesje i drogi

Zgodnie z ostrzeżeniami w poniedziałek wieczorem w Małopolsce zaczęły się ulewy. I mogą potrwać przez całą noc oraz wtorek 4 czerwca. Już mamy pierwsze sygnały o zalanych posesjach i drogach - z Kasiny Wielkiej w powiecie limanowskim. Takich miejsc może być jednak dużo więcej. Zapowiadano też, że mocno podniesie się poziom wód w rzekach. Prognoza pogody IMGW nie napawa optymizmem.

Po godzinie 22, 3 czerwca IMGW przypomniał: "Przypominamy, że od północy zaczną obowiązywać ostrzeżenia meteorologiczne 2 stopnia przed silnym deszczem z burzami dla południowego wschodu Polski. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 80 mm, lokalnie skumulowane sumy opadów do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad. Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniem." IMGW Wcześniej, o godz. 15, ostrzeżenie było mniej zatrważające - zatem pogoda się pogarsza: "Cała Małopolska objęta jest meteorologicznymi ostrzeżeniami IMGW-PIB II stopnia. Do północy prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, a punktowo do 45 mm. Porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Po północy zjawisko będzie dalej trwało, a nawet może się nasilić. Kolejne ostrzeżenie IMGW-PIW II stopnia dla wszystkich powiatów Małopolski mówi o silnym deszczu z burzami i obowiązuje do wtorku (4 czerwca) do godz. 22.00. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami może wynieść od 60 mm do 80 mm, lokalnie skumulowane sumy opadów mogą sięgnąć do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad. Ostrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniem.

Wobec takiego charakteru ostrzeżeń Wojewoda Małopolski zawnioskował o nadanie dla mieszkańców województwa alertu RCB. Zwołane zostało także posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczyła I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger. Służby i straże są gotowe do intensywnych działań i zwiększania w razie potrzeby obsad kadrowych.

W związku z ostrzeżeniem hydrologicznym o możliwości wystąpienia gwałtownych wzrostów stanów wody – sytuacja na rzekach jest cały czas monitorowana. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego pozostaje w kontakcie z powiatowymi i miejskimi centrami zarządzania kryzysowego, na bieżąco przekazując wydawane ostrzeżenia. W magazynach przeciwpowodziowych będących w dyspozycji Wojewody Małopolskiego wprowadzone zostały dyżury. Wszystkie zbiorniki są przygotowane do zwiększonych przepływów, mają stosowne rezerwy przeciwpowodziowe. Przypominamy, że gdy obowiązują takie ostrzeżenia, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Powinniśmy m.in. usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr; przeparkować samochody w bezpieczne miejsce czy zadbać o naładowanie telefonu komórkowego." IMGW

PROGNOZA POGODY W MAŁOPOLSCE

03.06.2024 13:30 - 19:30 03.06.2024 (Poniedziałek)

Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz wysokość opadu do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 24°C, w rejonach podgórskich od 19°C do 22°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 16°C, na szczytach Tatr około 9°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h.

03.06.2024 19:30 - 19:30 04.06.2024 (Poniedziałek/Wtorek)

W nocy zachmurzenie duże i całkowite, na północy województwa początkowo miejscami umiarkowane. Przelotne opady deszczu i burze. Na południu województwa opady o umiarkowanym i silnym natężeniu. Wysokość opadu od około 10 mm na północy do 50 mm na południu województwa. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 14°C, wysoko w Beskidach od 8°C do 11°C, na szczytach Tatr około 5°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą północno-zachodniego. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. W czasie burz wiatr porywisty.

W dzień zachmurzenie całkowite, miejscami duże. Opady deszczu, gdzieniegdzie burze, możliwy grad. Opady o umiarkowanym i silnym natężeniu. Wysokość opadu od około 15 mm na północnym zachodzie województwa do 45 mm na wschodzie i południu. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 17°C, wysoko w Beskidach od 10°C do 13°C, na szczytach Tatr około 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

04.06.2024 19:30 - 19:30 05.06.2024 (Wtorek/Środa)

W nocy zachmurzenie duże z postępującymi od północnego zachodu większymi przejaśnieniami, nad ranem miejscami również z rozpogodzeniami. Początkowo zanikające przelotne opady deszczu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C, w rejonach podgórskich od 8°C do 11°C, wysoko w Beskidach od 7°C do 11°C, na szczytach Tatr około 5°C. Wiatr słaby, zachodni, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego. Po południu możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C, w rejonach podgórskich od 20°C do 23°C, wysoko w Beskidach od 11°C do 15°C, na szczytach Tatr około 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, zachodni. 4 czerwca 1989. Wybory, które zmieniły Polskę

