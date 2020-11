Zakład Karny w Krakowie laureatem plebiscytu "Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi". Czym sobie zasłużył?

- Tak naprawdę to wyróżnienie jest uhonorowaniem wspólnych projektów i programów na rzecz integracji rodzin, które odbywają się w zakładzie karnym w Krakowie Nowej Hucie. Są one prowadzone przez Stowarzyszenie Probacja oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej - tłumaczy nam kpt. Anna Czajczyk.

Więzienie to nie jest dobre miejsce dla dzieci - tak uważa z pewnością większość społeczeństwa. W Polsce żyje jednak spora grupa dzieci, która ma rodzica w więzieniu. - Jeśli zatem więzienie jest jedynym miejscem, w którym dzieci mogą spotykać się ze swoimi rodzicami, to ważne jest, żeby zadbać o przestrzeń dla tego spotkania - tłumaczy Czajczyk.

Specjalny kącik dla dzieci powstał w sali widzeń w 2014 roku, w tym roku został on w całości odremontowany i na nowo dostosowany do potrzeb najmłodszych. Już w poczekalni zakładu na dzieci czeka specjalny kącik z kolorowankami i zabawkami, a funkcjonariusze Służby Więziennej z pomocą psychologa i specjalistów z Probacji dbają o to, aby niezbędne procedury bezpieczeństwa nie wywoływały u dzieci niepotrzebnego stresu.

- Pozytywna procedura wejścia dzieci na teren jednostki spełnia wszelkie wymogi formalne pod kątem ochronnym, jednak jest dostosowana do dziecka - tłumaczy rzeczniczka.

Sam kącik jest bardzo kolorowy, przestronny, na podłodze znajduje się miękka wykładzina, a ściany udekorowane są kolorowymi rysunkami. Pełno w nim zabawek, dziecięcych mebelków, książek. To przestrzeń, w której rodzic może aktywnie i ciekawie spędzić czas ze swoimi pociechami. - Jednocześnie to miejsce, w którym mogą swobodnie porozmawiać, z dala od innych dorosłych osadzonych. To przestrzeń, która jest dla dziecka komfortowa i daje poczucie bezpieczeństwa - dodaje Czajczyk.