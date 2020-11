Zakończył się tegoroczny Spływ Przełomem Dunajca. Flisacy są "umiarkowanie zadowoleni"

Podhale. Koronawirus w natarciu, ale na grypę nie choruje w górach... nikt! Jak to możliwe?

Warto przypomnieć, że w tym roku Spływ Przełomem Dunajca opóźnił się o miesiąc. Pierwsze łodzie zwodowano bowiem dopiero 4 maja gdy pozwoliły na to złagodzone przepisy sanitarne.

Przyszłoroczny sezon na Dunajcu rozpocznie się 1 kwietnia jeśli oczywiście sytuacja w Polsce znów się nie zmieni.

Spływ przełomem Dunajca organizuje Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich od 1934 roku, jednak początki tej atrakcji turystycznej sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Spływ na drewnianych tratwach rozpoczyna się w Sromowcach-Kątach i ma dwa warianty: krótszy - do Szczawnicy i dłuższy - do Krościenka. Trasa do Szczawnicy ma długość 18 km, a jej pokonanie zajmuje 2 godziny i 15 minut. Spływ do Krościenka trwa 2 godziny i 45 minut i jest o pięć kilometrów dłuższy.