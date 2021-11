Zakopane. 30-latek zaatakował ratowników medycznych, a potem policjantów. Trafił do aresztu

Ja informuje zakopiańska policja, do zdarzenia doszło w niedzielę 14 listopada. Wtedy to tatrzańscy policjanci zostali wezwani na ulicę Nowotarską, gdzie jak wynikało ze zgłoszenia ma znajdować się agresywny i nietrzeźwy mężczyzna, który zaatakował ratowników medycznych oraz strażników miejskich.

- Policjanci niezwłocznie udali się pod wskazany adres doświadczając również na sobie agresji i wulgaryzmów. 30-latek z województwa mazowieckiego nie chciał się uspokoić, nie wykonywał też policyjnych poleceń. Wcześniej miał uderzyć pięścią ratownika medycznego oraz grozić nożem - informuje asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji.

Funkcjonariusze obezwładnili agresora, a następnie go zatrzymali. Trafił do policyjnej izby zatrzymań w komendzie przy ul. Jagiellońskiej. Gdy wytrzeźwiał usłyszał zarzuty karne za atak wobec ratowników medycznych oraz znieważanie interweniujących mundurowych. Prokurator wnioskował o areszt, a zakopiański sąd przychylając się do tego wniosku aresztował mężczyznę na jeden miesiąc. Za przestępstwa, których dopuścił się 30-latek, grozi mu kara nawet do 3 lat więzienia.