Zakopane. Biznes turystyczny w górach cierpi teraz na... brak ludzi do pracy. "Robota w tej branży stała się niepewna". Stawki rosną

Biznes turystyczny w górach cierpi teraz na brak ludzi do pracy

- O ile w całym kwietniu mieliśmy 30 ofert pracy, o tyle teraz, do 12 maja mamy już mamy kolejne 30 ofert. Większość dotyczy oczywiście pracowników z branży turystycznej, usługowej. Myślę, że im bliżej wakacji, tym takich ofert będzie jeszcze więcej – mówi dyrektor PUP w Zakopanem.

Dodaje, że znów pojawiło się sporo zgłoszeń od pracodawców, którzy chcą zatrudnić pracowników z Ukrainy.

- To zazwyczaj zgłoszenia dotyczące tych samych pracowników, którzy wcześniej już pracowali pod Giewontem – zaznacza Buńda.

Zakopane. Pracownicy zmienili branże

Więksi przedsiębiorcy – szczególnie ci, którzy uzyskali wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju – zachowali swoich etatowych pracowników. Musieli to zrobić, by nie zwracać dotacji. Z drugiej jednak strony – co dla dużych graczy na rynku turystycznym w górach jest równie ważne – chcieli zachować pracowników już przeszkolonych i doświadczonych. - Przedsiębiorcy ci postawili na to, by zachować zespół, który dobrze pracował dotychczas – zaznacza Buńda.