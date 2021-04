Zakopane. Centrum Edukacji Prozdrowotnej będzie uczyło jak zdrowo jeść i stracić wagę

Centrum mieści się w starym drewnianym budynku, który powstał w 1926 roku. Budynek powstał krótko po tym jak podjęto decyzję o budowie w Zakopanem sanatorium przeciwgruźliczego dla środowisk akademickich. Pierwszy mieszkańcem willi był ds Stefan Jasiński, dyrektor Sanatorium – stąd zaczęto ten budynek nazywać „Dyrektorówką”. Do 2008 roku mieszkali w nim pracownicy szpitala. Potem, z uwagi na fatalny stan techniczny, został on wyłączony z użytku. Dziesięć lat później zapadła decyzja, by go odrestaurować. Modernizacja i przebudowa obiektu kosztowała w sumie 1,7 mln zł. Środki te pochodziły z urzędu marszałkowskiego w Krakowie, z III edycji Budżetu Obywatelskiego Wojewódzka Małopolskiego, z PEFRON, a także ze środków własnych szpitala.

Roboty prowadzone były pod okiem konserwatora zabytków.

W uroczystym otwarciu Centrum Edukacji Prozdrowotnej wziął udział Witold Kozłowski, marszałek małopolski, Jan Piczura – radny sejmiku woj. małopolskiego, przedstawiciele firm, które zajmowały się remontem placówki, a także pracownicy szpitala.