Zakopane. Krupówkami przeszła procesja Bożego Ciała. Tłumy wiernych - miejscowych i turystów

Procesja Bożego Ciała przeszła od kościoła św. Krzyża przy ul. Zamoyskiego do Sanktuarium Św. Rodziny przy Krupówkach. Była to jedna z najliczniejszych procesji w powiecie tatrzańskim.

Księża przed procesją apelowali do mieszkańców, by udekorowali swoje domy, a także, by zamknęli sklepy i restauracje na Krupówkach na czas procesji. Większość dostosowała się do apeli duchownych.