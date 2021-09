Zakopane. Kryty tor do biegów narciarskich pod Giewontem? Chce bo zbudować Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Tunel dla biegaczy narciarskich chce zbudować Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która kształci m.in. biegaczy narciarskich i ma spore osiągnięcia w tej dyscyplinie. Z jej murów wyszła m.in. Justyna Kowalczyk – najlepsza w historii polska biegaczka narciarska.

- Podobne tunele, czy hale z trasą biegową już istnieją od wielu lat na świecie. Nasza kadra narodowa, ale i nasi uczniowie korzystają z takiego tunelu w Oberhofie w Niemczech. Jest to przede wszystkim świetna alternatywa na przygotowanie przed sezonem – mówi Dawid Szeliga, dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Problem jednak w tym, że jest ok. 1000 kilometrów od Zakopanego. Na terenie Polski nie ma takiej hali.

Tunel z trasą biegową ma być dostosowany do sztucznego śnieżenia przez cały rok – tak by można było biegać na śniegu także w środku lata. - W czasie śnieżnej zimie nie było by sensu tego tunelu wykorzystywać. Ale mógłby on być używany od kwietnia do później jesieni, gdy nie ma jeszcze u nas śniegu, ani warunków do sztucznego śnieżenia tras – mówi dyrektor.