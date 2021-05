Zakopane. Porwanie, którego nie było. Czyli dziwna interwencja tatrzańskich policjantów

Do nietypowego zgłoszenia doszło w nocy z piątku na sobotę około godz. 2 w nocy. Policjanci zostali wezwani do jednego z pensjonatów w Zakopanem. Miało w nim dojść do napadu i porwania młodej turystki. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce zastali roztrzęsionego zgłaszającego, wtedy okazało się, że nikt nikogo nie porwał, a jego partnerka jest cała i zdrowa.

Okazało się, że gdy para dobijała się do pokoju, w ciemnościach pojawiła się sylwetka właściciela. Tajemnicza postać tak wystraszyła młodego turystę, że ten uciekł zostawiając ukochaną. Młody zdenerwowany turysta jednocześnie poinformował służby o napadzie i porwaniu.

To nie było jedyne dziwne zgłoszenie, jakie w ostatni weekend odebrali policjanci spod Giewontu. Kolejne nietypowe zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który chce targnąć się na własne życie. Policjanci pospieszyli na pomoc. Na miejscu okazało się, że po nieudanej próbie uzyskania noclegu w pensjonacie nietrzeźwy turysta postanowił powiadomić ratowników o próbie samobójczej, bo jak oświadczył nie miał gdzie się przespać i było mu zimno. Liczył na pobyt w szpitalu, ostatecznie noc spędził w policyjnej jednostce zatrzymań - trafił tam do wytrzeźwienia.