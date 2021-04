Zakopane szykuje się na majówkę. "Mimo zakazu wynajmu, może być sporo gości"

- Według ostrożnych szacunków, ci co mimo zakazów działają, mają ok. połowy zajętych już miejsc na ten czas. Ci co myślą jeszcze o przyjedzie w góry, myślę, że bez problemu znajdą miejsce noclegowe – mówi Galica.

Tegoroczny weekend majowy będzie znów z pandemią koronawirusa w tle. Rząd zdecydował, że do 3 maja włącznie hotele i pensjonaty mają być zamknięte dla ruchu turystycznego. To oczywiście cios dla branży turystycznej w górach. Co roku bowiem majówka w Zakopanem oznaczała najazd turystów, a dla branży turystycznej – szansę na zarobek.

Łukasz Filipowicz z ośrodka hotelarskiego Fian w Zakopanem przyznaje, że dla niego majówka będzie akurat smutna. - Duże obiekty, legalnie dotąd działające, pozostają zamknięte. My nie działamy od pół roku. Jednak na majówkę będą turyści w Zakopanem, bo szara strefa mocno się trzyma pod Giewontem – zaznacza Filipowicz.

Wiele małych firm, jednoosobowych działalności, rodzinnych biznesów zawiesiło swoje działalności gospodarcze i przeszło do szarej strefy. - Komornicy i banki lockdownu nie mają. Raty kredytów płacić trzeba, więc dla rodzinnych firm przyjęcie gości w tym czasie to tak naprawdę być albo nie być. Duże firmy dostały milionowe wsparcie. Małe rodzinne interesy dostały taką pomoc, która nie starczy nawet na to, by kupić opał do domu – mówi Dariusz Galica.