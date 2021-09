Zakopane. Wiata z drewnem na Bachledzkim Wierchu zniknie. Tak przed sądem zadeklarował jej właściciel Aurelia Lupa

Z Bachledzkiego Wierchu ma wkrótce zniknąć wiata z materiałami budowlanymi, którą kilka miesięcy temu ustawił prywatny właściciel. On sam zobowiązał się do tego przed zakopiańskim sądem. To finał wielomiesięcznych zmagań z wiatą i składowiskiem drewna, jakie prowadziło Towarzystwo Opieki nad Zabytkami i urząd miasta oraz okoliczni mieszkańcy.