Zakopane. Wsparcie na zakup sprzętu komputerowego dla szkół rozdane

Wsparcie otrzymało łącznie 28 placówek oświatowych w powiecie tatrzańskim na zakup 157 sztuk sprzętu komputerowego, a w powiecie nowotarskim 84 szkoły będą mogły kupić 378 komputerów.

- Bardzo się cieszę, że mogę przekazać promesy, które dotyczą środków finansowych przeznaczonych dla szkół z terenu powiatu tatrzańskiego. To ponad 400 tysięcy złotych, które trafią do szkół z tego rejonu. Myślę, że to jest duże wsparcie - biorąc pod uwagę, że obecnie odbywa się edukacja zdalna i sprzęt jest potrzebny, bo się zużywa. Do końca nie wiemy jak długo potrwa nauczanie zdalne, dlatego ważne jest, by każda szkoła miała niezbędny sprzęt, oprogramowanie i dostęp do internetu. Jako Zarząd Województwa Małopolskiego przygotowaliśmy specjalny pakiet edukacyjny i to jest jedyny taki pakiet w kraju, który ma objąć kompleksowe wsparcie wszystkich szkół z województwie - mówiła Marta Malec-Lech w Jasnym Pałacu w Zakopanem gdzie rozdano promesy.