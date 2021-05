Zakopiańskie Krupówki pełne ogródków i ludzi. "W końcu wraca do nas normalność"

O ile jeszcze w piątek zaledwie przy dwóch knajpach pojawiły się przygotowane stoliki i krzesła, o tyle w sobotę większość lokali otworzyła swoje swoje kawiarniane ogródki dla klientów. Restauratorzy czekali do samego końca w wystawianiem ogródków - za każdy bowiem dzień działalności ogrodów muszą bowiem słono płacić miastu.

Od soboty jednak - gdy oficjalnie ogródki kawiarniane mogły działać - stoliki pod chmurką zapełniły się. Wiele osób siadało z wielką przyjemnością, choćby po to by wypić kawę.

- Na reszcie wraca do nas normalność. Po kilku miesiącach wreszcie możemy normalnie jak ludzie zjeść i wypić. Koniec z kawa na wynos i jedzeniem ze styropianowych tacek - mówiła pani Katarzyna, która skorzystała z możliwości zjedzenia w restauracyjnym ogródku.

Sami przedsiębiorcy cieszą się, że wreszcie ich branża może ruszyć z czymś innym niż serwowaniem dań na wynos. - Te ostatnie miesiące to było ciułanie po to, by jakoś przetrwać. Wreszcie się coś rusza. Mam nadzieję, że nic będzie już nigdy więcej takich sytuacji jak z ostatnich miesięcy - mówi jeden z pracowników karczmy na deptaku.