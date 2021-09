Zamiast podziemnego muzeum, na razie obrys fundamentów starego ratusza. To już koniec prac archeologicznych na nowosądeckim rynku [ZDJĘCIA]

Trwające od czerwca 2020 roku prace archeologiczne na płycie sądeckiego rynku sprawiły, że po wielu latach udało się dotrzeć do fundamentów starego ratusza i odkryć przy okazji wiele tajemnic związanych z tym miejscem. Teraz właśnie wszystkie prace dobiegły końca.

- Oddajemy do użytku mieszkańcom i turystom część wyremontowanej płyty rynku. Dzięki przeprowadzonym wcześniej pracom archeologicznym byliśmy w stanie odtworzyć obrys fundamentów ratusza. Mam nadzieję, że będzie to kolejna atrakcja w mieście- mówi prezydent Ludomir Handzel.

Jak podkreśla ubolewa, że nie udało się zrealizować planu wybudowania w tym miejscu muzeum miasta Nowego Sącza.

- Ten obrys to bardzo ciekawy element historii miasta. Tutaj mieściło się w średniowieczu jego serce. To miejsce miało też funkcje gospodarcze, karne oraz była związane z funkcjonowaniem rady miasta. W podziemiach, do których udało się nam dotrzeć znajdował się dół skazańców - mówi prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego Jarosław Suwała.