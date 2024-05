Zamknięty stary most nad Wisłą w Jankowicach na granicy powiatów chrzanowskiego i oświęcimskiego. Jest przeprawa tymczasowa. Zdjęcia

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Duża i ważna inwestycja nad Wisłą

Na granicy powiatów chrzanowskiego i oświęcimskiego trwa duża i ważna inwestycja związana z przebudową istniejącego do tej pory mostu, który powstał w latach 80. ub. wieku. W 2020 roku wprowadzono tutaj ruch wahadłowy, co było związane z szybko pogarszającym się jego stanem technicznym. Przeprowadzona w związku z tym ekspertyza wykazała także, że nie wystarczy już remont i konieczna jest przebudowa.

Przeprawa tymczasowa nad Wisłą w Jankowicach na czas przebudowy istniejącego mostu w ciągu drogi 781 jest gotowa Maciej Masialski

Pierwszy etapem już zakończonym jest przeprawa tymczasowa, której domagali się mieszkańcy obu powiatów, a szczególnie gmin Babice i Zator. Wiele osób dojeżdża do pracy czy do szkół z jednego do drugiego powiatu. Wariant z objazdami, o którym wstępnie się mówiło oznaczałby dla nich dodatkowo po kilkadziesiąt kilometrów dziennie.

Ponadto drogą 781 przez most w Jankowicach przebiega duży ruch tranzytowy w góry z kierunku autostrady A4 i Śląska, który w ostatnich latach po otwarciu parków rozrywki w Zatorze i Inwałdzie jeszcze się nasilił.