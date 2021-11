Zapomniane małopolskie wioski widma. Radocyna, Czarne, Nieznajowa to nieistniejące wsie ziemi gorlickiej. Tam nie ma żywego ducha [ZDJĘCIA]

W Radocynie, Czarnem, Nieznajowej nie ma żywego ducha. Zobacz wioski widma

Wieś różnych wyznań

Nieznajowa była lokowana na prawie wołoskim przez Stecza Oleksa ze Świątkowej za przywilejem króla Zygmunta I na mocy dokumentu wydanego 4 września 1646 roku. Jej historię, ale przede wszystkim najciekawsze miejsca - między innymi przydrożne kapliczki, krzyże, a także cmentarz - opisali ze wszystkimi architektonicznymi detalami Andrzej Piecuch, Adam Harkawy oraz Mariola Janowska-Harkawy w książce „Opuszczone wsie ziemi Gorlickiej”.

- W 1936 roku mieszkało tutaj 220 prawosławnych, ośmiu grekokatolików, 20 rzymskich katolików i trzech Żydów - wyliczają autorzy na kartach wspomnianej publikacji. W 1945 r. mieszkańcy wsi zostali zmuszeni do wyjazdu na Ukrainę. Osiedlili się w okolicach Kałusza, na Podolu oraz Wołyniu. - Mieszkający we wsi Polacy zamieszkali w sąsiednim Czarnem. Pozostałych we wsi trzech Łemków wysiedlono w 1947 roku na ziemie zachodnie - przytaczają.