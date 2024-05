Zarząd Zieleni Miejskie w Krakowie czeka na wydanie decyzji pozwolenia na budowę nowej siedziby. Pieniędzy nadal nie ma

- ZZM w Krakowie jest w posiadaniu dokumentacji projektowej wykonanej w celu realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Został złożony stosowny wniosek do organu administracji architektoniczno-budowlanej i obecnie ZZM w Krakowie oczekuje na wydanie decyzji pozwolenia na budowę - informuje nas Dominika Jaźwiecka z biura prasowego Urzędu Miasta Krakowa.

Krakowski ZZM przygotowuje się do dużej inwestycji. "To nie czas na takie wydatki"

Nowa siedziba miałaby zapewnić dostatecznie dużo miejsca by m.in. pomieścić park maszynowy, czyli narzędzia niezbędne do pielęgnacji zieleni w Krakowie. Przy ul. Za Torem 22 miałby powstać obiekt niskich i połączonych ze sobą budynków, które swoją formą miałyby nawiązywać do zabytkowego budynku dawnej sztygarówki "Szczęść Boże", który znajduje się pod tym adresem. Część budynków, które tam są, miałyby zostać wyremontowane, a w miejsce innych, które zostaną wyburzone - powstaną nowe.