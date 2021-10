Zasłużony działacz Solidarności z wyrokiem za kłamstwo lustracyjne. Sąd: był agentem ps. Marian

82-letni Stanisław B. jest w gronie kilkudziesięciu osób, które uhonorowano tytułem i statuetką Zasłużony NSZZ Solidarność Regionu Małopolskiego”. On otrzymał takie wyróżnienie pięć lat temu. Z uwagi na plotki dotyczące przeszłości postanowił wystąpić do sądu o tzw. autolustrację i 30 stycznia 2019 r. złożył oświadczenie lustracyjne, że nie był agentem tajnych służb. Proces rozpoczął się rok później i nieoczekiwanie zakończył uznaniem, że lustrowany był jednak Tajnym Współpracownikiem SB ps. Marian. Na mocy orzeczenia lustrowany ma trzyletni zakaz pełnienia funkcji publicznych i wybieralności w wyborach.

Z ustaleń sądu wynika, że Stanisław B. w opozycji działał od lat 60-tych i był w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. Na co dzień pracował na kolei, był przez SB rozpracowywany w ramach akcji ps. Ustawiacz, Zebranie i Aktywny. Był inicjatorem i działaczem NSZZ Solidarność, działał w Komisji Zakładowej NSZZ na Stacji Towarowej PKP Nowa Huta. 13 grudnia 1981 r. został internowany i trafił do więzienia w Nowym Wiśniczu, a potem do Załęża. Z zachowanych w IPN dokumentów wynika, że źle znosił internowanie tym bardziej, że żona na widzeniu powiedziała mu o chorobie małoletniego syna. Z zachowanej notatki wynika, że SB zwracała uwagę, że warto podjąć rozmowy operacyjne ze Stanisławem B. i taka się odbyła 4 stycznia 1982 r. Internowany mówił o sytuacji rodzinnej, złym stanie zdrowia syna, chęci, by przerwać internowanie. Esbek zanotował że mężczyzna był rozmowny i załamany pobytem w Zakładzie Karnym.