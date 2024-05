Zbudował największą w Polsce kolekcję zestawów Lego Technic. Pół miliona klocków zamienił w maszyny, które można oglądać w Krakowie

Na wystawie można zobaczyć pierwszy zestaw Piotra, który dostał od wujka w wieku 6 lat oraz zestaw TECHNIC, od którego zaczęła się pasja do tej serii klocków. Następnie wystawa pokazuje ogromną ilość zgromadzonych przez lata zestawów.

- Dla mnie to coś więcej niż klocki. One uczą tego, jak zbudowane są poszczególne maszyny i co sprawia, że się poruszają i pracują. Dla młodego człowieka to duża dawka wiedzy - zapewnia kolekcjoner zestawów Technic.