Zimowa Muszyna piękna i magiczna. Nadal można odwiedzać bajkowe ogrody światła, które są dostępne za darmo. Zobacz jak wyglądają

Ogrody światła w Muszynie na ferie

Muszyna zaprasza do ogrodu świateł, a dokładniej "zimowego parku świetlnych postaci bajkowych”. Fotel, na którym można usiąść, kolorowe grzyby, sanie królowej śniegu zaprzężone w polarne niedźwiedzie. To tylko niektóre z ozdób świątecznych, które pojawiły się w muszyńskich ogrodach. To wszystko w Ogrodach Zmysłów na Zapopradziu. Wstęp jest bezpłatny, a atrakcja dostępna dla każdego.