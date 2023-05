Złota Gruszka dla Krzysztofa Kawy. Nasz redakcyjny kolega odebrał prestiżową nagrodę przyznaną za dziennikarskie mistrzostwo ZDJĘCIA

Nasza redakcyjny kolega, redaktor Krzysztof Kawa, szef działu sportowego "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej", otrzymał Złotą Gruszkę, prestiżową nagrodę przyznawaną dziennikarzom z Małopolski, którzy w swojej pracy osiągnęli najwyższy poziom. Podczas uroczystości w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką wręczono też nagrodę Honorowej Złotej Gruszki, którą odebrał Tadeusz Sołtys, prezes radia RMF FM. Zieloną Gruszkę dla wyróżniającego się dziennikarza młodego pokolenia przyznano Karolinie Putlak ze stacji Meloradio.

Plebiscyt Złotej Gruszki i Zielonej Gruszki co roku organizuje Zarząd Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczenie najbardziej prestiżowych nagród środowiska dziennikarskiego w Małopolsce odbyło się 8 maja 2023 roku, w samo południe w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką, w Sali Baltazara Fontany. Statuetki gruszek wręczał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. - Szanowna Kapituło, gratuluję odwagi nagrodzenia dziennikarza sportowego. To dla mnie wielka przyjemność, ogromnie cenię tę statuetkę i cieszę się, że zdążyłem ją dostać, zanim zastąpiła mnie sztuczna inteligencja - powiedział red. Krzysztof Kawa, który jako dziennikarz sportowy pracuje od ponad 30 lat. Szczególne podziękowania skierował do żony Elżbiety. - Przez te wszystkie lata bardzo mocno mnie wspierała i okazywała wielkie zrozumienie, co jest szczególnie ważne, gdy się wykonuje zawód, który wymaga częstych wyjazdów i poświęcenia niemal wszystkich weekendów w roku. Bez Eli nie byłoby mnie w tym miejscu, dlatego ta nagroda jest również dla niej - powiedział red. Krzysztof Kawa. I dodał: - Są tutaj na sali osoby, z którymi kiedyś pracowałem i takie, z którymi nadal pracuję. Atmosfera życzliwości, jaką mnie otaczali, sprawiła, że praca dziennikarza sportowego stała się dla mnie wielką frajdą. I za to jestem im wdzięczny.

Laudację z okazji przyznania nagrody wygłosił redaktor Remigiusz Półtorak z Wirtualnej Polski, z którym Krzysztof Kawa współpracował najpierw w "Tempie", a następnie w "Dzienniku Polskim", a w 2022 roku wspólnie napisali książkę "Operacja mundial. Futbol, korupcja, polityka 1930–2026" (Wydawnictwo Znak). Autorzy w pasjonujący sposób przedstawili w niej historię piłkarskich mistrzostw świata w nowym, społeczno-politycznym ujęciu. - Krzysiek zawsze był filarem, każdej redakcji, w której pracował. Od jednego z naczelnych usłyszał: "Takich komandosów potrzebujemy". Komandosów, czyli ludzi do zadań specjalnych, ludzi, którzy potrafią w redakcji zająć się wszystkim, zarówno jeśli chodzi o pisanie i redagowanie, jak i zarządzanie - mówił red. Remigiusz Półtorak.

Przypomniał też jedną z historii związanych z pracą red. Krzysztofa Kawy. - Na Miroslava Klose, przypomnijmy najlepszego strzelca w historii piłkarskich mundiali, Niemca z polskimi korzeniami, "polował" od mistrzostw świata w Korei i Japonii. Nie miał do niego szczęścia ani w 2002 roku, ani osiem lat później w RPA. Ale cierpliwość i determinacja zostały wynagrodzone w Brazylii w 2014 roku po słynnym półfinale w Belo Horizonte wygranym przez Niemców z gospodarzami mundialu 7:1. Wspominam o tym dlatego, że Krzysztof Kawa był wtedy jedynym dziennikarzem z Polski, który miał możliwość porozmawiania z Klose. Mało tego, to redaktor Kawa udzielał później wywiadu reporterowi "Der Spiegel", który chciał się dowiedzieć, czy Klose poprawnie posługuje się językiem polskim i co miał do powiedzenia po meczu, w którym przeskoczył w klasyfikacji strzelców wszech czasów Brazylijczyka Ronaldo - opowiadał Remigiusz Półtorak.

Złotą Gruszką honorowany jest dziennikarz, który szczególnie się wyróżnia prezentowanym poziomem. Premiowana jest zwłaszcza bezkompromisowość, obiektywizm, oryginalność prezentowanych form, a także nienaganny warsztat dziennikarski i uznanie wśród odbiorców. W poprzednich edycjach laureatami tej nagrody byli m.in.: Andrzej Sikorowski, Mieczysław Czuma, Jan Zych, ks. Adam Boniecki, Bruno i Grzegorz Miecugow, Ludwik Jerzy Kern, Olgierd Jędrzejczyk, Wacław Krupiński, Jerzy Jurecki, Sławomir Mokrzycki, Tadeusz Kwaśniak, Jan Stępień, Marek Balawajder, Witold Bereś. Odebranie Złotej Gruszki za 2022 rok było dla Krzysztofa Kawy ukoronowaniem 30-letniej pracy w dziennikarstwie. W 1992 roku otrzymał bowiem pierwszy etat w redakcji krakowskiego "Tempa". O tym, że chciałby zostać dziennikarzem zadecydował już wcześniej. Podczas nauki w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie zapisał się do Klubu Dziennikarzy Młodzieżowych i pisał do lokalnej prasy. Edukację kontynuował na studiach dziennikarskich w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po pierwszym roku studiów w 1988 roku rozpoczął praktyki w redakcji "Tempa". Później współpracował z "Czasem Krakowskim" i redakcją sportową TVP Kraków. W 1992 roku wrócił do pracy w prasie, otrzymując etat od red. Ryszarda Niemca w "Tempie". Po pięciu latach przeszedł do redakcji sportowej "Dziennika Polskiego", gdzie pracował do 2004 r. Później znów wrócił do "Tempa", które następnie zostało wchłonięte przez "Przegląd Sportowy". Tam pracował do początku 2008 roku, skąd przeniósł się do "Dziennika Polskiego". Po kolejnym roku pracy w 2009 roku został szefem działu sportowego. Do dziś kieruje redakcją sportową "Dziennika Polskiego" i od ponad 12 lat także "Gazety Krakowskiej". Jednym z jego znaków rozpoznawczych są felietony "Kawa na ławie" i "Cafeteria". Redaktor Remigiusz Półtorak wspomniał, że Krzysztof Kawa jest bodaj jedynym dziennikarzem w Polsce, którego felietony ukazują się regularnie dwa razy w tygodniu już od ponad 10 lat. Napisał więc już ponad tysiąc takich tekstów.

Jako dziennikarz prasowy relacjonował wiele największych imprez sportowych. Był korespondentem z letnich i zimowych igrzysk olimpijskich 1994 (Lillehammer), 2000 (Sydney), 2004 (Ateny), 2006 (Turyn) i 2012 (Londyn) oraz piłkarskich mistrzostw świata 2002 (Korea Południowa/Japonia), 2010 (RPA), 2014 (Brazylia), piłkarskich mistrzostw świata U-20 2007 (Kanada), a także piłkarskich mistrzostw Europy 2012 (Polska/Ukraina) i 2016 (Francja). Relacjonował też od 1992 roku żużlowe finały MŚ i Grand Prix, legendarne walki bokserskie o pas mistrza świata Andrzeja Gołoty (Atlantic City) i Dariusza Michalczewskiego (Hamburg) oraz setki innych imprez. Przez cztery lata (2014-2017) prowadził też zajęcia z dziennikarstwa sportowego w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie w Akademii Ignatianum w Krakowie. Andrzej Banaś Honorową Złotą Gruszkę odebrał Tadeusz Sołtys, dziennikarz radiowy, jeden z twórców, a od 2009 roku prezes radia RMF FM, pierwsze komercyjnej stacji radiowej, która powstała po upadku komunizmu we Wschodniej Europie.

- Marzenia o wolnym słowie i tolerancji dla innych przekonań były czymś, co legło u podstaw tej stacji, tak trwa do dziś i ma trwać - podkreślił Tadeusz Sołtys. Podczas uroczystości wręczono też nagrodę Zielonej Gruszki, która od lat przyznawana jest szczególnie wyróżniającym się młodym lub rozpoczynającym swą karierę dziennikarzom. Za zaszły rok doceniono w ten sposób dziennikarkę radiową Karolinę Putlak z Meloradia. - Ta nagroda będzie mi przypominać o ciężkiej pracy, bo praca dziennikarza, reportera to ciężki kawałek chleba. Ale jak będę spoglądać na tę nagrodę, to będzie mi przypominać o tym, co jest najważniejsze - o warsztacie, rzetelności i drugim człowieku, który jest po drugiej stronie mikrofonu, po drugiej stronie radia - powiedziała Karolina Putlak.