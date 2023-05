Zupa z pokrzyw. To nie żart! To pyszna wiosenna zupa, którą przygotujesz w kilka chwil [PRZEPISY]

Zupa z młodych pokrzyw z kaszą jaglaną

Wykonanie Ziemniaki i marchewkę obrać, wymyć i pokroić w drobną kostkę. Zalać bulionem drobiowym i ugotować do miękkości. Na patelni rozpuścić masło i podsmażyć na złoty kolor cebulę, pod koniec dodać przeciśnięte ząbki czosnku. Wrzucić pokrzywę, chwilę wymieszać i całość przełożyć do zupy. Dodać kaszę jaglaną i jeśli mamy ochotę – śmietanę. Zmiksować na gładki krem. Doprawić solą i pieprzem, podawać z chrupiącym, pełnoziarnistym pieczywem. Przepis Pauliny Nosek

Zupa szczawiowo-pokrzywowa

Wykonanie Ok. 30 dag młodej pokrzywy (pędy i listki) i ok. 20 dag szczawiu drobniutko pokroić i udusić na maśle (1-2 łyżki) i podlać ok. 6 szklankami rosołu. Gotować przez chwilę, zagęścić lekko płaską łyżką mąki wymieszaną ze śmietaną. Zagotować. Podawać z jajkami ugotowanymi na twardo. Przepis Koła Gospodyń w Białce

Sok z pokrzyw na poprawienie odporności

Wykonanie

1 kg świeżych liści lub pędów zemleć w maszynce do mięsa. Z całej otrzymanej miazgi wycisnąć sok. Do wyciśniętej pokrzywy dodać 1 litr gorącej wody, poczekać 30 minut. I ponownie wycisnąć sok. Przelać do garnka, dodać 1/2 kg cukru lub miodu i gotować przez 10 minut. Gorący nalewać do wyparzonych słoików. Stosować po 1 łyżce przy skłonnościach do przeziębień lub w czasie grypy czy anginy.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki