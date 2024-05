180 filmów, tradycje i niespodzianki - tak zapowiada się 64. Krakowski Festiwal Filmowy

Co roku festiwalowa publiczność ma okazję przyjrzeć się bliżej filmom z jednego kraju, w tym roku KFF zapowiada Focus na Rumunię. W ramach cyklu do Krakowa przyjedzie poetka i bohaterka jednego z filmów. Ana Blandiana.

- Cykl Fokus na Rumunię, to doskonała okazja, by już tej wiosny sprawdzić, o czym opowiadają tamtejsze filmy dokumentalne i czy są równie znakomite, co nagradzane fabuły – zapowiada Barbara Orlicz-Szczypuła, dyrektorka programowa KFF.