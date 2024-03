33-latek z Gorlic miał w piwnicy mefedron, marihuanę i 400 tabletek ecstasy. Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu 10 lat więzienia

- Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Został mu postawiony zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny sąd na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy - dodaje policjant.