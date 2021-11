Adam Musiał - znakomity piłkarz, legenda Wisły Kraków, człowiek z charakterem, ulubieniec kibiców [ZDJĘCIA]

Adam Musiał urodził się 18 grudnia 1948 roku w Wieliczce. Był wychowywany twardą ręką. - Jak nie zrobiłem w domu tego, co mi mama kazała, to dostawałem baty albo zakaz wyjścia na trening, na mecz – wspominał w rozmowie z nami przed czterema laty. Mieszkał niedaleko szkolnego boiska. Przygodę z piłką rozpoczął, za namową kuzyna, w miejscowym Górniku. Trafił do reprezentacji juniorów Krakowa, potem Polski i „młodzieżówki”.

W 1967 roku został zawodnikiem Wisły, w której występował przez dekadę. Szybko stał się jednym z ulubieńców kibiców „Białej Gwiazdy”, bo prezentował nie tylko wysokie umiejętności, ale i boiskowy charakter. Słynął z żelaznej kondycji, ostrej, bezpardonowej gry, nie bał się żadnego rywala, imponował walecznością.

- Ja byłem zawodnikiem, którego motto brzmiało: „Piłka może mnie przejść, ale zawodnik nigdy”. Przy dzisiejszych przepisach nie wytrzymałbym pięciu minut na boisku. Po pierwszym wejściu od razu dostałbym czerwoną kartkę. Wtedy też faulowaliśmy, nikt nogi nie cofnął, ale był szacunek dla przeciwnika. Była to męska walka – mówił.