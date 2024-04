Adolf Weltschek znowu w Grotesce. To on przygotuje smocze widowisko nad Wisłą

- Pracownicy administracyjni i techniczni, którzy od lat przygotowywali to wydarzenie i byli w międzyczasie przygotowywani na to, że może się ono wydarzyć, zareagowali spontanicznie. Decyzja o tym, że Teatr Groteska podjął się organizacji widowiska wynika z tego, że zespół uznał, że jesteśmy w stanie to zrobić. Bez pozytywnej opinii ze strony zespołu nie podjąłbym decyzji. Widzę natomiast żal w zespole aktorskim, ale ta część zespołu Teatru Groteska nie uczestniczy w procesie przygotowania tego widowiska – mówi o powrocie Adolfa Weltschka do Groteski dyrektor teatru, Karol Suszczyński.