Wielkie Smocze Widowisko jednak się odbędzie! Impreza wraca do Teatru Groteska

Barwny smoczy korowód na ulicach miasta i wybory tego najpiękniejszego, a także wieczorne smocze widowisko nad Wisłą to już krakowska tradycja. W tym roku organizowana przez Teatr Groteska Wielka Parada Smoków odbędzie się 8 i 9 czerwca. Smoki przygotowane przez szkoły, przedszkola i domy kultury, jak zawsze, przeparadują ulicami miasta. Chętni do udziału w tym widowisku mogą się zgłaszać do 19 kwietnia. Tegorocznej edycji przyświeca hasło „Smoki bajek, baśni i powieści”.

Wielka Parada Smoków odbędzie się po raz 23. Widowiskowy przemarsz smoków wymyślił i przez lata realizował Adolf Weltschek, były dyrektor Teatru Groteska. To pierwsza edycja Wielkiej Parady Smoków, która przygotuje zespół teatru z Karolem Suszczyńskim na czele.