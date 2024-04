Aleksander Miszalski wygrał różnicą 5434 głosów. Jak może przekonać do siebie tych, którzy na niego nie zagłosowali?

- Dziękuję! Jednocześnie z drugiej strony dziękuję również tym wyborcom, którzy na mnie nie głosowali, bo to jednak bardzo duża część Krakowa. Z kolei mojemu kontrkandydatowi gratuluję świetnego wyniku i chciałbym jeszcze raz zapewnić - już teraz po tym gdy poznaliśmy oficjalne wyniki - że miasto, które chcę budować, będzie oparte na dialogu, na współpracy, na rozmowie ze wszystkimi, również z tymi którzy na mnie nie głosowali, również z tymi klubami, które są mniejsze w radzie miasta - w związku z tym jestem gotowy bardzo szybko - oczywiście po Sejmie, który mam jeszcze w tym tygodniu - siąść do rozmów - mówił Aleksander Miszalski.

Po drugiej turze z sondażu exit poll wynikało, że wygrał Aleksander Miszalski 51,1 proc. do 48,9 proc. Później rozpoczęło się liczenie głosów i wielkie emocje. Początkowo przeważał Łukasz Gibała, ale z czasem, gdy zaczęły spływać wyniki z kolejnych komisji wyborczych na prowadzenie wyszedł Aleksander Miszalski i już go nie oddał do końca.

Obsada najważniejszych stanowisk będzie pierwszym testem dla nowego prezydenta

W jakim kierunku powinny więc iść zmiany w Krakowie pod rządami nowego prezydenta, tak by zadowolone mogło być jak najszersze grono mieszkańców? - Wyraźnie podczas tych wyborów w Krakowie dało się odczuć pragnienie pewnej zmiany. Bardzo dobry wynik Łukasza Gibały pokazuje, że prawie połowa wyborców za daleko idącą zmianą się opowiadała. Aleksander Miszalski też mówił o zmianach, ale nie rewolucyjnych, a ewolucyjnych. Pierwszym testem dla nowego prezydenta będzie więc obsada kluczowych stanowisk w Urzędzie Miasta, czy to będą ludzie, którzy już tam działają, czy to będą nowe osoby. Inna kwestia to taka, jaki będzie stopień upartyjnienia miejskich struktur - komentuje prof. Marek Bankowicz, kierownik Katedry Współczesnych Systemów Politycznych i Partyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Powierzenie tak ważnej funkcji Stanisławowi Mazurowi to dobry kierunek. To osoba, która nie była dotychczas związana z urzędem, ani z partią polityczną, a od wielu miesięcy wykonał pracę merytoryczną diagnozując problemy miasta, przedstawiając propozycje dla Krakowa. Zobaczymy jednak co dalej. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Zobaczymy, jaka będzie obsada na kolejnych stanowiskach, w tym zastępców prezydenta. Zmianę podkreślałoby wzmocnienie elementu fachowości i czynnika menedżerskiego, jaki reprezentuje prof. Stanisław Mazur, kolejnymi tego typu nominacjami, a nie z nadania partyjnego. Aleksander Miszalski zapowiadał, że mimo iż jest człowiekiem Platformy, to partyjnych wskazówek nie będzie przyjmował, nawet wtedy, kiedy by napływały z centrali w Warszawie. Zobaczymy więc, na ile pokaże samodzielność i charakter - dodaje prof. Marek Bankowicz.

Symboliczne odstawienie prezydenckiego lexusa. A co z parkingiem pod urzędem?

- To co już mówiłem, to na pewno to, że sprzedam lexusa i na pewno nie zamierzam nim jeździć. A tak, jak dotychczas było widać - jeżdżę rowerem i to się nie zmieni. Na pewno jakieś auto w urzędzie zostanie, bo przecież czasami trzeba też dalej podjechać, ale na co dzień nie zamierzam zmieniać mojego środka komunikacji, ponieważ tak jestem przyzwyczajony i tak jest czysto, ekologicznie, szybko i wygodnie. Jednak umówmy się, że to akurat nie są ważne decyzje, a raczej symboliczne - mówi Aleksander Miszalski.

W pierwszym dniu po wygranej dziennikarze zaczęli go dopytywać, czy podejmie symboliczną decyzję, którą zapowiadał Łukasz Gibała, czyli likwidację parkingu przy krakowskim magistracie.

- To jeszcze musimy przeanalizować. To faktycznie sztandarowy postulat Łukasza Gibały. Odrobinę populistyczny, ale też wolałbym tam inną przestrzeń niż parking. Póki co musimy sprawdzić, jakie jest realne zapotrzebowanie na te miejsca. To jest też kwestia zmiany planu, a nie coś, co można zmienić w jeden dzień. Mimo wszystko, ja również byłbym za tym, jednak ta decyzja będzie potrzebowała czasu - wyjaśnia Aleksander Miszalski.