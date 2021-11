"Ani jednej więcej" na rynku w Olkuszu. Kilkadziesiąt osób upamiętniło Izę z Pszczyny [ZDJĘCIA]

- Od dziecka uczono nas jaki zawód pełni jaką funkcję. Mi zawsze powtarzano, że policjant jest do zapewnienia nam bezpieczeństwa, strażak do gaszenia pożarów i ratowania ludzi, a lekarz do ratowania życia ludzkiego. Sytuacja, która zdarzyła się niedawno pokazuje nam, że jednak niekoniecznie możemy liczyć na pomoc ze strony lekarza. Jest mi niezmiernie przykro, że musimy się tutaj spotykać ponownie, że nie możemy żyć spokojnie w bezpiecznym kraju, że musimy to wszystko znowu przeżywać – mówiła Julia Pactwa, uczestniczka protestu oraz organizatorka protestów z ubiegłego roku