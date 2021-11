Anna Świątkowska z YMCA Kraków mistrzynią świata w karate kyokushin w kumite. Srebro wieliczanki Martyny Kubik [ZDJĘCIA]

26-letnia Anna Świątkowska w finale wygrała po dogrywce z Rosjanką Ulianą Mołodycz. Tuż po walce nie ukrywała wzruszenia z największego sukcesu w swojej karierze, początkowo nie chciała nawet dzielić się refleksją ze swojego występu. - Chciałam zademonstrować bardziej wszechstronne techniki. Nigdy wcześniej nie walczyłam w tak dużej hali, emocje były duże - zaznaczyła.

Karate uprawia oficjalnie - jak sama podkreśla - od drugiej klasy szkoły podstawowej, ale wcześniej ćwiczyła pod okiem taty-trenera. Do tej pory w jej kolekcji znajdował się brązowy medal MŚ 2018 w Astanie (Kazachstan), srebrne medale ME (Świnoujście 2017, Kalinigrad 2018 i Porto 2019) oraz brąz ME (Papendal 2016). Tę samą dyscyplinę uprawia także jej brat-bliźniak Szymon, któremu w tych zawodach nie udało się jednak przedrzeć do strefy medalowej.

- Ania walczyła fantastycznie. Podobało się nam, że psychicznie okazała się lepsza od swej finałowej rywalki, która pod koniec walki przestała wierzyć, że może wygrać - podkreślił sekretarz generalny Światowej Federacji Kyokushin (KWF), wiceprezes Polskiego Związku karate i Małopolskiego Okręgowego Związku Karate Andrzej Drewniak (9. dan).