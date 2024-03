Awans w tabeli! „Nie chcę do tego wracać”. Sandecja walczy o byt. Arcyważna wygrana

50. minuta przyniosła wyrównanie. Giel wpakował piłkę do siatki po dośrodkowaniu kolegi z rzutu rożnego. Dla miejscowych były to miłe złego początki. Kilka minut później na skraju pola karnego rywal powalił Nawotkę, a za moment po raz drugi w tym meczu na listę strzelców wpisał się Wolsztyński. W 58. minucie było 3:1 – Bartków najlepiej odnalazł się w obrębie „szesnastki” i pokonał bramkarza.

W województwie lubelskim od pierwszych minut to sądeczanie częściej gościli na połowie rywala. W 18. minucie Wolsztyński znalazł się w dogodnej sytuacji strzeleckiej, ale nie trafił w światło bramki. Chwilę później ten sam zawodnik zamienił rzut karny na swojego piątego gola w tym sezonie i drugiego z rzędu (trafił w domowym starciu z Pogonią Siedlce przegranym 2:3). Goście chcieli pójść za ciosem, mieli swoje szanse, a w jednej z nich po zamieszaniu podbramkowym na listę strzelców mógł wpisać się Kowalik. Jeszcze na minutę przed końcem tej części spotkania w protokole sędziego zapisał się były napastnik Sandecji Mateusz Klichowicz, 32-latek obejrzał żółtą kartkę.

- Każde spotkanie jest dla nas niezmiernie istotne, w ostatnim mikrocyklu mieliśmy w sztabie dodatkową pracę. Poza przegraną z Pogonią Siedlce (2:3), okoliczności w jakich to zrobiliśmy strasznie nas bolały (rzut karny dla rywali, zdaniem wielu niesłuszny). Nie chcę do tego wracać, ale widać było w zespole, że czuliśmy się po prostu skrzywdzeni tym co się działo. Dziś uważam, że było dużo lepiej pod tym względem, gratuluję zawodnikom postawy – skomentował glorię nad Wisłą trener Robert Kasperczyk.